Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с размещением украинских беженцев

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сообщила, что с расселением прибывающих с Украины лиц возникают серьезные проблемы, которые могут усилиться зимой. Разговор с ней опубликован в четверг в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Пранкеры позвонили Гиффей, представившись мэром Киева Виталием Кличко. Мнимый "Кличко" затронул в разговоре тему беженцев.
"Берлин, как вы знаете, стал хабом по приему беженцев из вашей страны: более 300 тыс. украинцев приехали сюда и более 70 тыс. остались здесь у нас, попросив вид на жительство, - сказала бургомистр Берлина. - К сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряженная, его, в общем-то, недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев".
Она спрогнозировала, что зимой, в отопительный сезон, ситуация с расселением станет более напряженной и столица ожидает наплыв беженцев.
"В том числе по той простой причине, что в тех местах, где они временно размещены, нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы жить в более холодный период, в частности, проблемы могут быть с отоплением", - пояснила Гиффей.
Также "Кличко" указал, что часть помощи, отправленной Берлином Украине, была разворована.
"Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям", - отреагировала бургомистр.
Ранее российские пранкеры опубликовали схожие по тематике разговоры от имени "Кличко" с мэрами Будапешта, Вены и Мадрида.