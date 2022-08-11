В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с размещением украинских беженцев

ТАССиещё 1

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сообщила, что с расселением прибывающих с Украины лиц возникают серьезные проблемы, которые могут усилиться зимой. Разговор с ней опубликован в четверг в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с размещением украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

Пранкеры позвонили Гиффей, представившись мэром Киева Виталием Кличко. Мнимый "Кличко" затронул в разговоре тему беженцев.

"Берлин, как вы знаете, стал хабом по приему беженцев из вашей страны: более 300 тыс. украинцев приехали сюда и более 70 тыс. остались здесь у нас, попросив вид на жительство, - сказала бургомистр Берлина. - К сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряженная, его, в общем-то, недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев".

Она спрогнозировала, что зимой, в отопительный сезон, ситуация с расселением станет более напряженной и столица ожидает наплыв беженцев.

"В том числе по той простой причине, что в тех местах, где они временно размещены, нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы жить в более холодный период, в частности, проблемы могут быть с отоплением", - пояснила Гиффей.

Также "Кличко" указал, что часть помощи, отправленной Берлином Украине, была разворована.

"Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям", - отреагировала бургомистр.

Ранее российские пранкеры опубликовали схожие по тематике разговоры от имени "Кличко" с мэрами Будапешта, Вены и Мадрида.

В мире,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Виталий Кличко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители