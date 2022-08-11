Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с размещением украинских беженцев

"Берлин, как вы знаете, стал хабом по приему беженцев из вашей страны: более 300 тыс. украинцев приехали сюда и более 70 тыс. остались здесь у нас, попросив вид на жительство, - сказала бургомистр Берлина. - К сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряженная, его, в общем-то, недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев".