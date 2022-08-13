Эстония закрывает въезд для россиян по своим шенгенским визам

Правительство Эстонии утвердило запрет на въезд в страну с 18 августа россиянам, которые имеют выданную республикой шенгенскую визу. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

— Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого являются туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию, — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Уточняется, что российские граждане, которые получили визу другой страной — участницей шенгенского соглашения или уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию, но законность этого въезда будет проверять и обеспечиваться департаментом полиции и погранохраны.