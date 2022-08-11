В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
40 минут назад

Эстония запретит въезд российским туристам

Мария Иванова

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что через неделю страна закроет въезд для россиян с визами, выданными Эстонией. Об этом сообщает ERR.

Эстония объявила о запрете на въезд для ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

Рейнсалу подчеркнул, что визы останутся действительными, но въехать по ним в Эстонию будет нельзя.

«На обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию», - заявил министр.

Он добавил, что из запрета на въезд будут исключения. Посещать страну смогут сотрудники дипломатических представительств РФ в Эстонии и члены их семей, водители грузовиков и автобусов, а также люди, «имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС».

Также запрет не коснется людей, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным соображениям, и близких родственников эстонцев/людей с видом на жительство в стране.

Шольц прокомментировал запрет на выдачу виз россиянам

Рейнсалу подчеркнул, что запрет не касается россиян с визами, выданными другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство обсудит способы запрета въезда россиян с любыми визами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал запретить всем без исключения россиянам въезд в западные страны сроком на год. Его поддержала премьер Эстонии Кая Каллас, она заявила, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».

В мире,Кая Каллас,Владимир Зеленский,ЕС,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители