Эстония объявила о запрете на въезд для ряда россиян

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что через неделю страна закроет въезд для россиян с визами, выданными Эстонией. Об этом сообщает ERR.

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Рейнсалу подчеркнул, что визы останутся действительными, но въехать по ним в Эстонию будет нельзя.

«На обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию», - заявил министр.

Он добавил, что из запрета на въезд будут исключения. Посещать страну смогут сотрудники дипломатических представительств РФ в Эстонии и члены их семей, водители грузовиков и автобусов, а также люди, «имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС».

Также запрет не коснется людей, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным соображениям, и близких родственников эстонцев/людей с видом на жительство в стране.

Рейнсалу подчеркнул, что запрет не касается россиян с визами, выданными другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство обсудит способы запрета въезда россиян с любыми визами.