Получившим гражданство РФ жителям Латвии придется покинуть страну

Жителям Латвии , получившим российское гражданство, не будут выдаваться виды на жительство. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в соцсетях, пишет РИА Новости.

По его словам, в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство. Кроме того, такие граждане должны будут покинуть страну.