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45 минут назад

Получившим гражданство РФ жителям Латвии придется покинуть страну

Елена Прошина

Жителям Латвии, получившим российское гражданство, не будут выдаваться виды на жительство. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в соцсетях, пишет РИА Новости.

Получившим гражданство РФ жителям Латвии придется покинуть страну
Фото: ReutersReuters

По его словам, в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство. Кроме того, такие граждане должны будут покинуть страну.

«Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство», - написал Ринкевич.

Ранее сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Латвия стала первым в мире государством, которое объявило Россию спонсором терроризма. Также депутаты призвали другие страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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