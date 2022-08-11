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46 минут назад

Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами

ТАСС

Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Фото: ТАССТАСС

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства портал ERR.

Рейнсалу также добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. В частности, под санкции не подпадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

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