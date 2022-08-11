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«Эрдоган ведет опасную двойную игру»

Украинский кризис дал возможность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сыграть роль важного государственного мужа и влиятельного деятеля, пишет Financial Times. Президент Турции, по версии FT, заслуживает похвалы за посредничество в сделке с Киевом и Москвой, которая позволила возобновить отгрузки зерна из украинских портов. В то же время Эрдоган тщательно охраняет важные экономические связи с Москвой.

После его четырехчасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным западные столицы обеспокоены тем, что Эрдоган углубляет связи с Москвой, в то время как его партнеры по НАТО делают противоположное, а Кремль ищет способы обойти западные санкции. Турецкий лидер ведет сложную, но рискованную двойную игру, подчеркивает газета. О чем именно договорились Эрдоган и Путин в Сочи, остается неясным. В совместном заявлении говорилось о расширении торговых и энергетических связей, углублении сотрудничества в сферах транспорта, промышленности, финансов и строительства.

США передумали вводить пошлины на китайские товары из-за Тайваня

Военные игры Китая вокруг Тайваня заставили администрацию США пересмотреть свои взгляды и отложить введение новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Ранее власти США планировали отменить некоторые пошлины на товары из КНР, введенные при Дональде Трампе, и ввести новые для сдерживания инфляции. Пошлины делают китайский импорт более дорогим для американских компаний, что, в свою очередь, увеличивает стоимость продукции для потребителей. Реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стала причиной переоценки планов Вашингтона: чиновники стремятся не делать ничего, что может быть расценено Китаем как эскалация.

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что северокорейская кампания по борьбе с коронавирусом завершилась успешно и страна победила Covid-19. Об этом сообщает Younhap.

Пхеньян объявил о своем первом случае ковида 12 мая после того, как более двух лет утверждал, что коронавируса в стране нет. После этого был введен общенациональный карантин. Власти КНДР объявили, что 29 июля ежедневный прирост новых случаев ковида достиг нулевой отметки. Пиковое значение почти в 393 тысячи новых случаев наблюдалось 15 мая.

«Россия выиграла битву на энергетическом рынке»

Энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств обуздать свою зависимость от российских нефти и газа, пишет Хавьер Блас в своей статье для Bloomberg. Каким бы индикатором вы ни пользовались, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов, отметил он.

Москва зарабатывает сотни миллионов долларов каждый день, чтобы финансировать свою армию. Как только в ноябре вступят в силу санкции ЕС против экспорта российской нефти, правительства региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет «кусать» потребителей и бизнес. Стоимость электричества в Европе резко возрастет с октября, поскольку рост нефтяных доходов позволяет Путину пожертвовать доходами от газа и сократить поставки в Европу, подчеркнул Блас. Тарифы в Великобритании, скорее всего, вырастут на 75 процентов, а в Германии коммунальщики прогнозируют рост цен более чем на сто процентов.

Норвегия «добьет» Европу

Неожиданный энергетический кризис в Норвегии способен «добить» Европу, уже страдающую от высоких цен и дефицита энергоресурсов. Об этом заявил автор Financial Times Ричард Милн.