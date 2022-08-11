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26 минут назад

Шольц оценил запрет на выдачу виз россиянам

Lenta.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил инициативу по запрету выдачи шенгенских виз россиянам. Его цитирует ТАСС.

Шольц прокомментировал запрет на выдачу виз россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Немецкий канцлер заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз для российских туристов.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщал, что федеральное правительство ФРГ не сформулировало единую позицию по поводу запрета на выдачу виз. Однако, по его словам, Евросоюз собирается обсудить включение в новый пакет санкций прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позицию президента Украины поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России и добавила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам, который может быть введен в новом пакете санкционных ограничений.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Кая Каллас,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
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