Футбольный матч прервали из-за странного поведения спортсмена. После того, как игрока толкнул его соперник, он упал на землю и совершил примерно десять кувырков. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры инцидента.
Возможно, малайзийский футболист получил травму и катался по траве от боли, уточняет источник. Однако из-за такой необычной реакции на падение встречу команд пришлось приостановить, чтобы заменить игрока.
Ранее сообщалось, что собака уснула посреди поля во время футбольного матча.