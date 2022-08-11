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1 час назад

Футбольный матч прервали из-за странного поведения игрока. Видео

Денис Фьючин

Футбольный матч прервали из-за странного поведения спортсмена. После того, как игрока толкнул его соперник, он упал на землю и совершил примерно десять кувырков. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры инцидента.

Возможно, малайзийский футболист получил травму и катался по траве от боли, уточняет источник. Однако из-за такой необычной реакции на падение встречу команд пришлось приостановить, чтобы заменить игрока.

Ранее сообщалось, что собака уснула посреди поля во время футбольного матча.

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