Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты сейма Латвии приняли заявление, в котором объявили Россию «государством, поддерживающим терроризм». Таким образом, Латвия стала первым в мире государством, которое объявило Россию спонсором терроризма.
Кроме того, латвийские депутаты призвали другие страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Ранее комиссия Сейма Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России «государством, поддерживающим терроризм». Это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это очередная враждебная акция, которая укладывается в «развязанную Ригой антироссийскую истерику».
Она также указала, что патологическая русофобия латвийских властей уже стала причиной серьезных проблем в стране, обрушив уровень жизни граждан. Она посоветовала Латвии стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе.