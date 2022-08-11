Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты сейма Латвии приняли заявление, в котором объявили Россию «государством, поддерживающим терроризм». Таким образом, Латвия стала первым в мире государством, которое объявило Россию спонсором терроризма.

Кроме того, латвийские депутаты призвали другие страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Ранее комиссия Сейма Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России «государством, поддерживающим терроризм». Это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это очередная враждебная акция, которая укладывается в «развязанную Ригой антироссийскую истерику».