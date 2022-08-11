В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
46 минут назад

Латвия объявила Россию страной-спонсором терроризма

Елена Прошина

Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты сейма Латвии приняли заявление, в котором объявили Россию «государством, поддерживающим терроризм». Таким образом, Латвия стала первым в мире государством, которое объявило Россию спонсором терроризма.

Кроме того, латвийские депутаты призвали другие страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Ранее комиссия Сейма Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России «государством, поддерживающим терроризм». Это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это очередная враждебная акция, которая укладывается в «развязанную Ригой антироссийскую истерику».

Она также указала, что патологическая русофобия латвийских властей уже стала причиной серьезных проблем в стране, обрушив уровень жизни граждан. Она посоветовала Латвии стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе.

В мире,Видео,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители