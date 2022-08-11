На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ

Киев хочет проверить офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующих в районе Артемовска, на профессиональную пригодность, сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Теперь подразделения ВСУ отводят на ротацию и доукомплектование под Киев. Об этом со ссылкой на разведку Луганской народной республики (ЛНР) сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своем Telegram-канале.