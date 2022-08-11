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47 минут назад

На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске

Lenta.ru

Киев хочет проверить офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующих в районе Артемовска, на профессиональную пригодность, сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Теперь подразделения ВСУ отводят на ротацию и доукомплектование под Киев. Об этом со ссылкой на разведку Луганской народной республики (ЛНР) сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В связи с неудовлетворительной работой офицерского состава, будет проведена аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности командиров среднего и старшего звена», — написал Марочко.

В мире,Армия,Андрей Марочко,
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