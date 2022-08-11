Тайвань не согласился с моделью «одна страна, две системы», которую изложил Китай в опубликованной «Белой книге» с основными тезисами своей политики. Об этом пишет РБК.
Модель «одна страна, две системы» была предложена Тайваню еще в 1980-х годах.
«Тайвань решительно отвергает идею «одна страна, две системы». Только народ Тайваня может решать свое будущее», — заявил представитель тайваньского МИДа Джоанн Оу.
В «Белой книге», которая была опубликована 10 августа, власти КНР также допускали применение силового сценария на Тайване в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. Такое решение может быть принято из-за возможного вмешательства внешних сил и тех, кто поддерживает независимость острова.
«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. По ее словам, эта поездка - признак поддержки со стороны США «яркой и динамичной» демократии. В свою очередь, власти Китая в ответ начали масштабные военные учения вокруг острова со стрельбами и запуском ракет.