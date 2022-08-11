Судно с зерном не смогло покинуть украинский порт

Из украинского Черноморска не смогло выйти одно судно с зерном. Это связано с погодными условиями. Об этом пишет ТАСС.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что еще одно судно с зерном прибыло в порт Албании. На его борту было 6 тыс. тонн зерна, которое было загружено еще 28 июля. До этого первый сухогруз Razoni с кукурузой прибыл в порт Ливана. По мнению режиссера-документалиста Валерия Татарова, отгрузка зерновых из Украины может идти медленно из-за противоречий между олигархическими кланами страны.