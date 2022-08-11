Politico: Зеленский должен признать правдивость обвинений Amnesty International

«Отчет Amnesty может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным. Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не стрелять в посыльного. Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что его защитники способны на ошибку», — подчеркнул обозреватель.