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52 минуты назад

Politico: Зеленскому стоит признать преступления ВСУ после доклада Amnesty International

Газета.Ruиещё 3

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит признать ошибки украинской армии, о которых говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Об этом пишет обозреватель Politico Пол Тейлор.

Politico: Зеленский должен признать правдивость обвинений Amnesty International
Фото: ReutersReuters

Автор отмечает, что отчет организации, критикующий ВС Украины за то, что они подвергают опасности жизни мирных жителей из-за военных действий в жилых районах, вызвал бурю негодования Украины и Запада, что побудило главу киевского офиса Amnesty Оксану Покальчук, а также соучредителя шведского отделения Amnesty International уйти в отставку.

По словам Тейлора, некоторые люди на Западе «видят здесь образец пророссийской или антизападной предвзятости», но, считает он, любая авторитетная правозащитная организация должна применять единые стандарты ко всем сторонам конфликта.

«Отчет Amnesty может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным. Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не стрелять в посыльного. Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что его защитники способны на ошибку», — подчеркнул обозреватель.

Ранее организация Amnesty International заявила, что страны Евросоюза, предлагающие запретить выдачу всем россиянам шенгенских виз, должны соблюдать международные стандарты в сфере прав человека.

В мире,Оксана Покальчук,Пол Тейлор,Владимир Зеленский,Правительство Украины,Amnesty International,ЕС,
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