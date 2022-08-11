Посол Кубы заявил о готовности восстановить авиасообщение с РФ

«Весьма вероятно, что к осени у нас будет больше понимания, а зимой рейсы частично будут возобновлены. Мы знаем, что россияне очень хотят в отпуск на Кубу, а кубинцы ждут их со всем присущим им гостеприимством. Россия была практически единственной страной, сохранившей поток туристов в месяцы пандемии», — заявил «Известиям» Пенья. Он отметил, что в настоящее время для Кубы и ее экономики важно восстановить российский туризм.