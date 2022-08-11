Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили

На пивоваренном заводе в Донецке произошла утечка аммиака вследствие артиллерийского удара. Ее удалось устранить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС ДНР.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Военные силы Украины нанесли удары по пивоваренному заводу Калининском районе Донецка, после чего произошла утечка аммиака. На момент инцидента на заводе находились 32 человека. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. МЧС ДНР уточняет, что пластиковая тара и поддоны площадью 600 квадратных метров на территории завода загорелись.