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58 минут назад

Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины

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Министры Шотландской национальной партии задумались о привлечении британской армии для помощи беженцам с Украины. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, шотландские политики рассматривают возможность официального обращения к армии Великобритании, а также найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев. Также они ведут переговоры с Министерством обороны из-за опасений, что тысячи людей «прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти».

По информации издания, правительство Шотландии изучает все варианты выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.

Ранее сообщалось, что украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. Представитель учебного заведения Адриан Очалик заявил, что здания были проданы еще год назад и должны быть переданы новому владельцу, в связи с чем администрации и приходится выселять оттуда людей.

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