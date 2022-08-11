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16 минут назад

Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Газета.Ruиещё 11

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее, пишет The Guardian. По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР
Фото: Корейское центральное телевидениеКорейское центральное телевидение

«Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны», — пояснила Ким Ё Чжон.

Соответствующее заявление заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи сделала на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам. В рамках этой встрече сам Ким Чен Ын объявил о победе республики над коронавирусом с минимумом потерь — официальное число жертв COVID-19 составило 74 человека.

Ранее сообщалось, что Пхеньян пригрозил уничтожить власти Южной Кореи, если те будут «заносить коронавирус» в КНДР.

В мире,Чен Ким,
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