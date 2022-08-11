Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее, пишет The Guardian. По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.
«Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны», — пояснила Ким Ё Чжон.
Соответствующее заявление заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи сделала на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам. В рамках этой встрече сам Ким Чен Ын объявил о победе республики над коронавирусом с минимумом потерь — официальное число жертв COVID-19 составило 74 человека.
Ранее сообщалось, что Пхеньян пригрозил уничтожить власти Южной Кореи, если те будут «заносить коронавирус» в КНДР.