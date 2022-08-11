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3 часа назад

AP: Байден проведет отпуск с семьей на острове в Атлантическом океане

ТАССиещё 5

Президент США Джо Байден прибыл в среду вместе с семьей на расположенный у восточного побережья страны остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Байден решил провести отпуск с семьей на острове в Атлантическом океане
Фото: ТАССТАСС

Во второй половине дня глава государства, первая леди Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс под Вашингтоном и отправились в портовый город Чарльстон, рядом с которым находится упомянутый остров.

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Расположенный в Атлантическом океане Киауа известен своими частными пляжами и гольф-курортами. Семья президента остановилась в доме возле одного из полей для гольфа, отмечает агентство. Федеральное авиационное управление ввело как минимум до 16 августа ограничения на полеты в районе острова. Байден на посту вице-президента США несколько раз отдыхал на Киауа.

Белый дом пока не подтвердил информацию о летнем отпуске американского лидера и не сообщал о том, как долго он может продлиться. В опубликованном 7 августа рабочем графике Байдена на нынешнюю неделю после среды никаких мероприятий не значится. Во вторник пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов попросили подтвердить сведения об отпуске главы вашингтонской администрации. "Мне нечем поделиться по этому поводу. Я уверена, что в ближайшее время мы сможем рассказать вам больше. В данный момент мне нечем с вами поделиться относительно его графика", - ответила она.

В прошлом году планы Байдена касательно летнего отпуска были нарушены в связи с ситуацией в Афганистане, голосованиями в Конгрессе и пандемией COVID-19. При этом обычно нынешний глава государства проводит выходные дни в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), расположенном на атлантическом побережье. Пока Байден отдыхает с семьей, на территории Белого дома будут проводиться строительные и ремонтные работы, которыми нельзя заниматься, когда президент проживает в своей официальной резиденции.

Летние отпуска давно стали традиционными для американских лидеров. Так, 43-й президент США Джордж Буш - младший отправлялся на свое ранчо в центральной части Техаса, 44-й президент Барак Обама играл в гольф на острове Мартас-Винъярд, находящемся в Атлантическом океане у побережья штата Массачусетс. Предыдущий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп уезжал в свой частный гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Белый дом в прошлом подчеркивал, что американский лидер даже во время отпуска не освобождается от своих обязанностей, продолжает консультироваться с помощниками, и для него ежедневно проводятся брифинги по национальной безопасности.

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