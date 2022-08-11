Байден решил провести отпуск с семьей на острове в Атлантическом океане

Президент США Джо Байден прибыл в среду вместе с семьей на расположенный у восточного побережья страны остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Во второй половине дня глава государства, первая леди Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс под Вашингтоном и отправились в портовый город Чарльстон, рядом с которым находится упомянутый остров.
Расположенный в Атлантическом океане Киауа известен своими частными пляжами и гольф-курортами. Семья президента остановилась в доме возле одного из полей для гольфа, отмечает агентство. Федеральное авиационное управление ввело как минимум до 16 августа ограничения на полеты в районе острова. Байден на посту вице-президента США несколько раз отдыхал на Киауа.
Белый дом пока не подтвердил информацию о летнем отпуске американского лидера и не сообщал о том, как долго он может продлиться. В опубликованном 7 августа рабочем графике Байдена на нынешнюю неделю после среды никаких мероприятий не значится. Во вторник пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов попросили подтвердить сведения об отпуске главы вашингтонской администрации. "Мне нечем поделиться по этому поводу. Я уверена, что в ближайшее время мы сможем рассказать вам больше. В данный момент мне нечем с вами поделиться относительно его графика", - ответила она.
В прошлом году планы Байдена касательно летнего отпуска были нарушены в связи с ситуацией в Афганистане, голосованиями в Конгрессе и пандемией COVID-19. При этом обычно нынешний глава государства проводит выходные дни в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), расположенном на атлантическом побережье. Пока Байден отдыхает с семьей, на территории Белого дома будут проводиться строительные и ремонтные работы, которыми нельзя заниматься, когда президент проживает в своей официальной резиденции.
Летние отпуска давно стали традиционными для американских лидеров. Так, 43-й президент США Джордж Буш - младший отправлялся на свое ранчо в центральной части Техаса, 44-й президент Барак Обама играл в гольф на острове Мартас-Винъярд, находящемся в Атлантическом океане у побережья штата Массачусетс. Предыдущий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп уезжал в свой частный гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Белый дом в прошлом подчеркивал, что американский лидер даже во время отпуска не освобождается от своих обязанностей, продолжает консультироваться с помощниками, и для него ежедневно проводятся брифинги по национальной безопасности.