Байден решил провести отпуск с семьей на острове в Атлантическом океане

Президент США Джо Байден прибыл в среду вместе с семьей на расположенный у восточного побережья страны остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Фото: ТАСС ТАСС

Во второй половине дня глава государства, первая леди Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс под Вашингтоном и отправились в портовый город Чарльстон, рядом с которым находится упомянутый остров.

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Расположенный в Атлантическом океане Киауа известен своими частными пляжами и гольф-курортами. Семья президента остановилась в доме возле одного из полей для гольфа, отмечает агентство. Федеральное авиационное управление ввело как минимум до 16 августа ограничения на полеты в районе острова. Байден на посту вице-президента США несколько раз отдыхал на Киауа.

Белый дом пока не подтвердил информацию о летнем отпуске американского лидера и не сообщал о том, как долго он может продлиться. В опубликованном 7 августа рабочем графике Байдена на нынешнюю неделю после среды никаких мероприятий не значится. Во вторник пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов попросили подтвердить сведения об отпуске главы вашингтонской администрации. "Мне нечем поделиться по этому поводу. Я уверена, что в ближайшее время мы сможем рассказать вам больше. В данный момент мне нечем с вами поделиться относительно его графика", - ответила она.

В прошлом году планы Байдена касательно летнего отпуска были нарушены в связи с ситуацией в Афганистане, голосованиями в Конгрессе и пандемией COVID-19. При этом обычно нынешний глава государства проводит выходные дни в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), расположенном на атлантическом побережье. Пока Байден отдыхает с семьей, на территории Белого дома будут проводиться строительные и ремонтные работы, которыми нельзя заниматься, когда президент проживает в своей официальной резиденции.