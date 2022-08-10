Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»

США не позволят Китаю изолировать Тайвань. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ее слова приводит ТАСС.
Пелоси отметила, что Китай может не давать официальным лицам Тайваня ездить на международные мероприятия и принимать участие в деятельности ВОЗ, но помешать представителям США посещать остров «не могут». По ее словам, основной целью ее визита в Тайбэй являлась демонстрация крепких отношений между США и Тайванем, «основанных на статусе-кво, который Вашингтон поддерживает».
Во время пресс-конференции у Пелоси также спросили об ее отношении к санкциям, которые Китай намерен ввести против нее из-за визита на остров.
«Никакой реакции. Кого это волнует, правда?» — ответила она.
Напомним, что визит Пелоси на Тайвань состоялся 2 и 3 августа. Данные действия вызвали критику со стороны Китая, власти которого неоднократно предупреждали США об ответных мерах, если спикер прилетит на остров. В результате Пекин пообещал ввести против Пелоси и ее родственников санкции.