Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»

США не позволят Китаю изолировать Тайвань. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ее слова приводит ТАСС.

Пелоси отметила, что Китай может не давать официальным лицам Тайваня ездить на международные мероприятия и принимать участие в деятельности ВОЗ, но помешать представителям США посещать остров «не могут». По ее словам, основной целью ее визита в Тайбэй являлась демонстрация крепких отношений между США и Тайванем, «основанных на статусе-кво, который Вашингтон поддерживает».

Во время пресс-конференции у Пелоси также спросили об ее отношении к санкциям, которые Китай намерен ввести против нее из-за визита на остров.

«Никакой реакции. Кого это волнует, правда?» — ответила она.