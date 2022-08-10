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12 минут назад

В Чехии поддержали запрет шенгенских виз россиянам

Елена Прошина

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в Евросоюзе предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство СТК.

В Чехии поддержали запрет шенгенских виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Липавского, мера может стать «очередной эффективной санкцией» против России. Он подчеркнул, что до тех пор пока длится спецоперация «об обычном туризме для россиян не может быть и речи».

Также Липаский напомнил, что Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановившей выдачу виз гражданам РФ. Соответствующее решение Прага приняла 26 февраля. Позже Чехия распространила этот запрет и на граждан Белоруссии.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза приступили к обсуждению запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. С инициативой выступил ряд государств ЕС. Стоит отметить, что на сегодняшний день выдачу шенгена россиянам уже приостановили Нидерланды, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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