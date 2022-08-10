В Чехии поддержали запрет шенгенских виз россиянам

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в Евросоюзе предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство СТК.

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По мнению Липавского, мера может стать «очередной эффективной санкцией» против России. Он подчеркнул, что до тех пор пока длится спецоперация «об обычном туризме для россиян не может быть и речи».

Также Липаский напомнил, что Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановившей выдачу виз гражданам РФ. Соответствующее решение Прага приняла 26 февраля. Позже Чехия распространила этот запрет и на граждан Белоруссии.