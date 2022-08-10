По словам Бернарди, Запад, в частности, скрывает от своих граждан «ужасы, которые происходили с превалирующим этническим русскоговорящим населением Украины на ее территориях». Он напомнил, что «эти люди составляют самую большую русскую диаспору за пределами РФ».

«Около 70% населения Украины — это русские, и они находились в состоянии гражданской войны с руководством страны с 2015 года. Это случилось сразу после того как им пообещали голосование о независимости в 2014. Но оно так никогда и не состоялось. Зеленский обещал остановить гражданскую войну, но у него этого, очевидно, не вышло. Вместо этого он поддерживал ущемление русских, публично становясь на сторону партии "Правый сектор", глава которой заявлял, что скармливал кости русских младенцев своему ручному волку. Вероятно, это была глупая шутка, но она задавила русских. В особенности тех с кем плохо обходились украинские войска», — подчеркнул Бернарди.