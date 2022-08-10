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1 час назад

В Сьерра-Леоне ввели комендантский час из-за беспорядков

ТАСС

Комендантский час введен в Сьерра-Леоне в связи с прошедшими в среду демонстрациями протеста против экономических трудностей и убийством двух полицейских. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на вице-президента Мохамеда Джульде Джалло.

В Сьерра-Леоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть невинно погибшие граждане страны, в том числе сотрудники сил безопасности", - цитирует AFP Джалло. Как сообщил представитель полиции Брима Камара, зачинщики беспорядков в столице страны Фритауне убили двух полицейских.

В среду в ряде городов Сьерра-Леоне состоялись демонстрации, участники которых требовали от правительства принять срочные меры для снижения цен на товары и услуги. Демонстранты также выступали за изменение экономической политики с учетом обнищания населения. Во Фритауне полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы людей, которые пытались перекрыть одну из центральных улиц города. Поступают сообщения о распоряжении правительства направить на помощь полиции армейские части.

Как передает агентство Reuters, на территории почти всей страны в среду не было доступа к интернету. Власти Сьерра-Леоне в последние пять лет прибегали к такой мере во время выборов и массовых волнений. Официальное сообщение от правительства республики о блокировке доступа в интернет пока не поступало.

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