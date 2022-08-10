Косово продолжит перерегистрацию автомобилей сербов

С 1 сентября процесс замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в Косово, продолжится. Об этом на заседании правительства 10 августа заявил премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти. Его слова приводит ТАСС.

В частности, глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, слова которого приводит «Коммерсантъ» , заявил, что Косово своими односторонними решениями нарушает все договоренности, «подготавливая применение насилия на севере».

Напомним, что ранее непризнанная республика планировала начать процесс перерегистрации автомобилей и личных документов для проживающих на ее территории сербов с 1 августа. Но в результате это привело к обострению конфликта. В частности, Белград привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово вышло на митинги, а косовская полиция перекрыла границу. 1 августа власти непризнанной республики приняли решение отложить меры до 1 сентября.