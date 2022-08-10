Косово продолжит перерегистрацию автомобилей сербов

С 1 сентября процесс замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в Косово, продолжится. Об этом на заседании правительства 10 августа заявил премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти. Его слова приводит ТАСС.
Также Курти анонсировал введение миграционных карт. В Белграде данные решения восприняли негативно.
В частности, глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, слова которого приводит «Коммерсантъ», заявил, что Косово своими односторонними решениями нарушает все договоренности, «подготавливая применение насилия на севере».
Напомним, что ранее непризнанная республика планировала начать процесс перерегистрации автомобилей и личных документов для проживающих на ее территории сербов с 1 августа. Но в результате это привело к обострению конфликта. В частности, Белград привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово вышло на митинги, а косовская полиция перекрыла границу. 1 августа власти непризнанной республики приняли решение отложить меры до 1 сентября.