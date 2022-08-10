В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Косово продолжит перерегистрацию автомобилей сербов

Елена Прошина

С 1 сентября процесс замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в Косово, продолжится. Об этом на заседании правительства 10 августа заявил премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти. Его слова приводит ТАСС.

Косово продолжит перерегистрацию автомобилей сербов
Фото: ReutersReuters

Также Курти анонсировал введение миграционных карт. В Белграде данные решения восприняли негативно.

В частности, глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, слова которого приводит «Коммерсантъ», заявил, что Косово своими односторонними решениями нарушает все договоренности, «подготавливая применение насилия на севере».

Напомним, что ранее непризнанная республика планировала начать процесс перерегистрации автомобилей и личных документов для проживающих на ее территории сербов с 1 августа. Но в результате это привело к обострению конфликта. В частности, Белград привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово вышло на митинги, а косовская полиция перекрыла границу. 1 августа власти непризнанной республики приняли решение отложить меры до 1 сентября.

В мире,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители