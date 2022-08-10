В Финляндии забросали яйцами машины с российскими номерами

В Финляндии неизвестные забросали яйцами несколько автомобилей российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал VyborgGo.

Фото: Телеграм-канал «VyborgGo» Телеграм-канал «VyborgGo»

Неприятные инциденты произошли вечером 9 августа 2022 года на парковке в Лаппеенранте. В результате происшествия пострадали четыре машины, принадлежащие жителям Выборга.

По словам туристов, неизвестные закидывают припаркованные автомобили с российскими номерами, пока их собственники находятся в магазине.

«Делается это исподтишка — пока люди в магазинах. Кто поедет в ту сторону, будьте осторожны», — пояснили подписчики.