В Финляндии забросали яйцами машины с российскими номерами

В Финляндии неизвестные забросали яйцами несколько автомобилей российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал VyborgGo.
Неприятные инциденты произошли вечером 9 августа 2022 года на парковке в Лаппеенранте. В результате происшествия пострадали четыре машины, принадлежащие жителям Выборга.
По словам туристов, неизвестные закидывают припаркованные автомобили с российскими номерами, пока их собственники находятся в магазине.
«Делается это исподтишка — пока люди в магазинах. Кто поедет в ту сторону, будьте осторожны», — пояснили подписчики.
Ранее стало известно, что финские власти рассматривают введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам.