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57 минут назад

В Финляндии неизвестные закидали яйцами припаркованные автомобили с российскими номерами

Газета.Ru

В Финляндии неизвестные забросали яйцами несколько автомобилей российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал VyborgGo.

В Финляндии забросали яйцами машины с российскими номерами
Фото: Телеграм-канал «VyborgGo»Телеграм-канал «VyborgGo»

Неприятные инциденты произошли вечером 9 августа 2022 года на парковке в Лаппеенранте. В результате происшествия пострадали четыре машины, принадлежащие жителям Выборга.

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По словам туристов, неизвестные закидывают припаркованные автомобили с российскими номерами, пока их собственники находятся в магазине.

«Делается это исподтишка — пока люди в магазинах. Кто поедет в ту сторону, будьте осторожны», — пояснили подписчики.

Ранее стало известно, что финские власти рассматривают введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам.

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