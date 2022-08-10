В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о ВСУ

Илья Родин

Публикация доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвала неожиданные последствия. Соучредитель шведского офиса организации Пер Вестберг подал заявление об увольнении. Об этом пишет Svenska Dagbladet.

Отмечается, что 4 августа был опубликован доклад с анализом действий Вооруженных сил Украины. По данным правозащитников, украинские военные неоднократно нарушали международные нормы. В частности, они размещали вооружения и тяжелую технику в образовательных и медицинских учреждениях.

Отчет Amnesty International привел в ярость Зеленского

Вестберг подчеркнул, что заканчивает «свое долгое и плодотворное сотрудничество» с Amnesty International. Он объяснил это тем, что правозащитная организация ранее занималась исключительно освобождением заключенных, но впоследствии расширила сферу своей деятельности.

Напомним, что Вестберг основал Amnesty Sweden вместе с Гансом Франком в 1964 году. В 1998 году он вошел в Нобелевский комитет по литературе.

В мире,Видео,Ганс Франк,Нобелевский комитет,Amnesty International,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители