Публикация доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвала неожиданные последствия. Соучредитель шведского офиса организации Пер Вестберг подал заявление об увольнении. Об этом пишет Svenska Dagbladet.

Отмечается, что 4 августа был опубликован доклад с анализом действий Вооруженных сил Украины. По данным правозащитников, украинские военные неоднократно нарушали международные нормы. В частности, они размещали вооружения и тяжелую технику в образовательных и медицинских учреждениях.

Вестберг подчеркнул, что заканчивает «свое долгое и плодотворное сотрудничество» с Amnesty International. Он объяснил это тем, что правозащитная организация ранее занималась исключительно освобождением заключенных, но впоследствии расширила сферу своей деятельности.