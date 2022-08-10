Публикация доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвала неожиданные последствия. Соучредитель шведского офиса организации Пер Вестберг подал заявление об увольнении. Об этом пишет Svenska Dagbladet.
Отмечается, что 4 августа был опубликован доклад с анализом действий Вооруженных сил Украины. По данным правозащитников, украинские военные неоднократно нарушали международные нормы. В частности, они размещали вооружения и тяжелую технику в образовательных и медицинских учреждениях.
Вестберг подчеркнул, что заканчивает «свое долгое и плодотворное сотрудничество» с Amnesty International. Он объяснил это тем, что правозащитная организация ранее занималась исключительно освобождением заключенных, но впоследствии расширила сферу своей деятельности.
Напомним, что Вестберг основал Amnesty Sweden вместе с Гансом Франком в 1964 году. В 1998 году он вошел в Нобелевский комитет по литературе.