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Аксенов сделал ряд заявлений о ситуации в Новофедоровке

После взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма поврежден ряд жилых домов. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, основной ущерб — выбитые окна, стекла балконов и двери. Глава региона отметил, что власти приступят к восстановлению сразу после окончания работы следователей.

«За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти (...) Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация», — написал Аксенов.

Страны G7 выступили с требованием к РФ по Запорожской АЭС

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева. Об этом говорится в совместном заявлении министров "семерки", которое распространил в среду МИД Германии.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет", - утверждается в документе.

Две страны оплатили транзит российской нефти через Украину

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Она ожидает, что поставки в ближайшие дни возобновятся.

«Коммерсант» также сообщает об осуществлении оплаты за транзит словацкой компанией Slovnaft. Отмечается, что власти Украины дали согласие на оплату обеих компаний (MOL и Slovnaft).

Переводы от ₽10 тысяч предложили временно блокировать

Центробанку предложили блокировать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации в качестве новой меры борьбы с мошенниками. Об этом сообщают «Известия».

Проект обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Для разморозки перевода или при получении кредита необходимо будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. О своем решении, принятом по рекомендации комиссии по госнаградам, в среду глава государства сообщил журналистам.

"Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей", - заявил президент.

У экс-редактора Первого канала Овсянниковой начались обыски

У экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой начались обыски. Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов, оперативные меры связаны с делом о фейках про российскую армию.

Протокол в отношении журналистки был составлен после её очередных публикаций в соцсетях, передаёт Telegram-канал Mash. Это уже не первое административное дело, возбуждённое в отношении Овсянниковой.

Стало известно о сильных боях в районе Зайцево

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил о проходящих боевых действиях в районе посёлка Зайцево.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Горловка. Идёт сильный бой в районе Зайцева», — сказал он.

По его словам, украинские войска ведут хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Известную порноактрису зарезали в Петербурге

Telegram-канал Mash на Мойке

В Петербурге найдена мертвой Tik-Tok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.

В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на нем нашли следы от шести ударов ножом.

Ани Лорак заявила об отмене концертов в России

Украинская певица Ани Лорак подтвердила на своем официальном сайте, что не будет выступать в России в этом году.

С портала артистки были удалены все предстоящие мероприятия, запланированные в российских городах. Теперь Лорак выступит только в зарубежных странах — Германии и Чехии.

После начала спецоперации на Украине Лорак перестала вести соцсети и не появляется на светских мероприятиях. В конце июня певицу впервые за долгое время заметили на вечеринке в Москве. Артистка появилась на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Дилеры взвинтили цены на новые Lada Vesta NG

Автомобили Lada Vesta нового поколения, поступившие в продажу ограниченной партией, не были раскуплены за первые дни из-за запредельно высоких цен. Газета «Авторевю» выяснила, сколько сейчас стоит данная модель у дилеров.