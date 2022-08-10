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1 час назад

СМИ: турецкие войска обстреляли три поселка на севере сирийской провинции Ракка

ТАСС

Артиллерия турецкой армии подвергла в среду обстрелу населенные пункты Айн-Исса, Эд-Дебс и Эль-Хушан, расположенные на севере сирийской провинции Ракка. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, турецкие войска и поддерживаемые Анкарой формирования сирийской оппозиции вели огонь из тяжелых орудий и минометов. В результате имеются разрушения в домах местных жителей и хозяйственных постройках. Сведений о пострадавших не приводится.

Турецкие войска обстреляли три поселка в Сирии
Фото: ReutersReuters

Под огонь попало также несколько участков стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы Сирии.

"Аль-Ихбария" отмечает, что "обстрелы турецкими оккупационными силами северных районов Ракки нарушают экономическую жизнь провинции и парализуют движение по дорогам". Кроме того, следствием артиллерийских ударов стало перемещение сотен семей сирийцев из опасных районов вглубь провинции.

Турецкие войска ведут огонь по территории, которую контролируют курдские "Силы демократической Сирии" (СДС). Во вторник в результате удара беспилотного летательного аппарата турецких ВВС по городу Эль-Камышлы погиб один мирный житель и четверо курдских бойцов, среди раненых есть женщины и дети.

Турция провела в октябре 2019 года на севере Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там формированиями сирийской вооруженной оппозиции ведут военные действия против курдских сил.

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