Дания направит военных инструкторов для обучения украинцев

Глава Минобороны Дании Мортен Бёдсков рассказал в интервью изданию Jyllands-Posten о планах ведомства в контексте ситуации на Украине. Он заявил, что в Великобританию будут направлены 130 специалистов. Об этом пишет ТАСС.

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По словам министра, 130 инструкторов направятся на британские военные базы с целью обучения украинских военнослужащих. Датское правительство выделяет на эту миссию 100 млн датских крон (порядка $15,1 млн).

Он отметил, что схема обучения, размещение, питание будет продумано и организовано британскими военными. По программе обучат солдат с минимальным или отсутствующим боевым опытом.