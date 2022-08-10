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32 минуты назад

Дания направит военных инструкторов в Британию для обучения украинцев

Илья Родин

Глава Минобороны Дании Мортен Бёдсков рассказал в интервью изданию Jyllands-Posten о планах ведомства в контексте ситуации на Украине. Он заявил, что в Великобританию будут направлены 130 специалистов. Об этом пишет ТАСС.

Дания направит военных инструкторов для обучения украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, 130 инструкторов направятся на британские военные базы с целью обучения украинских военнослужащих. Датское правительство выделяет на эту миссию 100 млн датских крон (порядка $15,1 млн).

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Он отметил, что схема обучения, размещение, питание будет продумано и организовано британскими военными. По программе обучат солдат с минимальным или отсутствующим боевым опытом.

В настоящее время ведутся переговоры об обучении украинских командиров непосредственно в Дании, уточнил Бёдсков. Он пояснил, что датские офицеры проконсультируют коллег, дадут им наставления.

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