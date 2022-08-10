Мэр Мадрида пригрозил «наказать русских»

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой от лица мэра Киева Виталия Кличко. Мадридский мэр заявил, что хотел бы «наказать» россиян.

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«Кличко» спросил Мартинеса-Алмейду, могут ли власти Мадрида изъять недвижимость у россиян и передать ее украинским беженцам.

«Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе», - ответил чиновник.

Затем «Кличко» поинтересовался мнением Мартинеса-Алмейды по поводу россиян в Испании.

«Да, я считаю, что необходимо наказать русских ублюдков здесь в Испании, в Мадриде», - заявил мадридский мэр.

Мартинес-Алмейда подчеркнул, что для этого делается все возможное.

Также он пообещал помочь с депортацией на Украину украинцев призывного возраста, заявив, что это «не проблема».