К взрывам на авиабазе в Крыму, в результате которых пострадали 14 человек, причастны украинские спецназовцы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Представитель киевских властей, с котором журналисты пообщались на условиях анонимности, не раскрыл подробности атаки. В отдельном заявлении Воздушные силы Украины упомянули взрывы в Крыму, но ответственность за них не взяли.

Как отмечает издание, украинское нападение в Крыму ознаменовало бы драматическую эскалацию военных действий.