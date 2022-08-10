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50 минут назад

В Киеве заявили о причастности украинского спецназа к взрывам в Крыму

Lenta.ru

К взрывам на авиабазе в Крыму, в результате которых пострадали 14 человек, причастны украинские спецназовцы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Представитель киевских властей, с котором журналисты пообщались на условиях анонимности, не раскрыл подробности атаки. В отдельном заявлении Воздушные силы Украины упомянули взрывы в Крыму, но ответственность за них не взяли.

Минобороны России назвало причину взрывов в Крыму

Как отмечает издание, украинское нападение в Крыму ознаменовало бы драматическую эскалацию военных действий.

По словам неназванного американского чиновника, Киев, вероятно, нанес удар по Крыму, но при этом не использовал предоставленное США оружие.

В мире,Видео,Минобороны России,
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