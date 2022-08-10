Эстонские студенты могут остаться без жилья из-за украинских беженцев

Из-за наплыва украинских беженцев эстонским студентам придется побороться за аренду жилья этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный портал ERR.

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К новому учебному году в Эстонии выросла стоимость аренды жилья. Так, за съем двухкомнатной квартиры теперь вместо 500 евро придется заплатить 600 евро. Более бюджетное жилье занято беженцами из Украины.

«Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье», — рассказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

Кроме того, на стоимости дешевого жилья сказался и рост цен на коммунальные услуги, в частности, электроэнергию.

«Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — сказал он.