Названо число переехавших в Израиль россиян и украинцев

После начала специальной военной операции в феврале в Израиль прибыло в общей сложности 31 066 иммигрантов из России и Украины. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Израиля.

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Хотя Израиль и готовился к крупной волне иммиграции из Украины в связи с военными действиями в этой стране, статистика показывает, что на самом деле в республику прибыло гораздо больше россиян, чем украинцев. В то время как украинцы в основном руководствовались опасениями за свою личную безопасность, россиянами больше двигало желание «бежать от растущего тоталитаризма» на родине.

С 24 февраля по конец июля в Израиль прибыли 12 175 иммигрантов из Украины и 18 891 иммигрант из России — речь идет только о тех лицах, которым официально предоставлен статус иммигранта. Считается, что тысячи россиян с начала спецоперации прибывают в Израиль в качестве туристов, планируя подать заявление на изменение своего статуса, что позволит им остаться в стране на постоянное жительство.