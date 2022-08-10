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11 минут назад

В Швеции допустили прекращение выдачи виз россиянам

Мария Иванова

Шведский министр по вопросам миграции Андерс Игеман допустил, что ЕС может прекратить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает Dagens industri.

В Швеции допустили прекращение выдачи виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал запретить всем без исключения россиянам въезд в западные страны сроком на год. Его поддержала премьер Эстонии Кая Каллас, она заявила, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».

В Еврокомиссии (ЕК) позже заявили, что в визовом кодексе ЕС нет пункта о приостановке или прекращении выдачи краткосрочных виз. В правительстве Германии заявили РИА Новости, что ЕС обсуждает седьмой пакет санкций, в том числе возможные визовые санкции, но единой позиции по этому поводу нет.

«Мы должны серьезно подумать о том, собираемся ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС», - так прокомментировал Игеман призывы Зеленского и Каллас.

Игеман заявил, что он «открыт тому, что все может измениться».

Эстония, Латвия и Литва уже приняли решение больше не выдавать туристические визы гражданам России. В Финляндии этот вопрос обсуждается.

В ЕС обсуждают запрет выдачи шенгенских виз россиянам

По словам Игемана, шведское решение о заморозке выдачи виз будет зависеть от того, как будет развиваться дискуссия внутри союза.

«Понятно, что мы не можем исключать, что Швеция будет действовать самостоятельно. Но мы также стремимся поддерживать как можно более единый подход в ЕС», - сказал он.

Министр добавил, что пока санкции были направлены на российскую политическую и экономическую элиту, а не на обычных людей.

«Мы не хотим, чтобы санкции подорвали оппозицию в России», - отметил Игеман.

По его мнению, прекращение всех обменов с Россией может иметь негативные последствия, а санкции против простых граждан могут увеличить поддержку властей, а не уменьшить ее.

В мире,Кая Каллас,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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