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36 минут назад

«Столько, сколько потребуется»: глава Пентагона о поставках оружия Украине

Мария Иванова

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которую вел сайт Пентагона.

Такое заявление министр сделал во время визита в Ригу.

Он подчеркнул, что США вместе с еще 50 странами уже оказали значительную помощь безопасности Украины. Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы найти ресурсы на поддержку Украины, отметил он.

«Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику. <…> Мы будем делать это, сколько потребуется», - заключил Остин.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 11,8 миллиарда долларов военной помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.

8 августа президент США Джозеф Байден одобрил дополнительный пакет помощи Украине на сумму до миллиарда долларов.

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