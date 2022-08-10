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1 час назад

Премьер Польши призвал бороться с империализмом ЕС

Мария Иванова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал европейцев избавиться от империализма внутри ЕС. Об этом он заявил в своей статье для Die Welt.

Премьер Польши призвал бороться с империализмом ЕС
Фото: ReutersReuters

Моравецкий написал, что Европа «должна поставить на место империалистическую Россию», а после этого - начать борьбу с империализмом внутри самого ЕС.

Это означает снижение влияния Германии и брюссельской бюрократии на политику Евросоюза.

Польский премьер считает, что украинский кризис «раскрыл правду о Европе».

«Мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим», - написал он.

Моравецкий подчеркнул, что эти сильнейшие совершают ошибки и не способны принять критику со стороны.

По его мнению, сейчас позиции Парижа и Берлина учитываются больше, чем мнения других стран ЕС. Политик считает, что основные решения в ЕС должны принимать не институты, а страны-члены.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал украинский кризис «возвращением империализма в Европу». Он заявил, что ЕС на фоне этого должен сблизиться еще больше - в миграционной политике, в вопросах общей европейской обороны и технологического суверенитета - и оставить споры в прошлом.

В мире,Матеуш Моравецкий,Олаф Шольц,ЕС,
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