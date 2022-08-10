Премьер Польши призвал бороться с империализмом ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал европейцев избавиться от империализма внутри ЕС. Об этом он заявил в своей статье для Die Welt.

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Моравецкий написал, что Европа «должна поставить на место империалистическую Россию», а после этого - начать борьбу с империализмом внутри самого ЕС.

Это означает снижение влияния Германии и брюссельской бюрократии на политику Евросоюза.

Польский премьер считает, что украинский кризис «раскрыл правду о Европе».

«Мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим», - написал он.

Моравецкий подчеркнул, что эти сильнейшие совершают ошибки и не способны принять критику со стороны.

По его мнению, сейчас позиции Парижа и Берлина учитываются больше, чем мнения других стран ЕС. Политик считает, что основные решения в ЕС должны принимать не институты, а страны-члены.