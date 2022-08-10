Опубликовано видео нового «рукопожатия» Байденом пустоты

Президент США Джо Байден снова «поздоровался» с воздухом. Очередной курьезный случай произошел на этот раз в Белом доме во время церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

79-летний американский лидер сначала пожал руку сенатору от штата Нью-Йорк, но, видимо, забыл об этом и снова протянул свою ладонь для приветствия. Политик не стал во второй раз здороваться с президентом.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором запечатлены тщетные попытки Байдена справиться с рукавом пиджака. Супруге главы Белого дома Джилл пришлось помочь своему мужу надеть его.