Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева. Об этом говорится в совместном заявлении министров "семерки", которое распространил в среду МИД Германии.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет", - утверждается в документе.

"В этой связи мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", - заявили министры. Они считают, что "украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления". "То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС", - утверждают главы МИД G7.

Угроза безопасности на ядерных объектах

Министры иностранных дел стран G7 заявили о своей глубокой обеспокоенности в связи с возможными угрозами безопасности на ядерных объектах Украины.

"Мы остаемся крайне обеспокоенными в связи с серьезными угрозами из-за захвата ядерных объектов Украины <...>, что повышает риски для безопасности этих объектов, риски ядерной аварии или инцидентов, что подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество", - говорится в заявлении. В нем поясняется, что риски, о которых говорят МИД G7, связаны, по их мнению, с действиями российских Вооруженных сил.

Отправка миссии МАГАТЭ

Дипломаты поддержали усилия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ядерных объектов на Украине и считают важным обеспечить отправку миссии экспертов агентства на ЗАЭС.

"Мы приветствуем и поддерживаем усилия генерального директора МАГАТЭ Гросси по укреплению ядерной безопасности. <...> На этом фоне мы подчеркиваем необходимость содействия [отправке] миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для решения проблем ядерной безопасности <...> при полном уважении суверенитета Украины", - отмечается в документе.

ВСУ неоднократно наносили удары по ЗАЭС. Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на 7 августа, упали не дальше 400 м от действующего энергоблока. На следующий день после того, как 5 августа ВСУ трижды обстреляли район Запорожской АЭС, член главного совета ВГА Владимир Рогов сообщил ТАСС, что группировка ПВО в Запорожской области будет усилена.