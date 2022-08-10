Перестановки в японском правительстве связаны исключительно с внутриполитической ситуацией в стране и не стоит их связывать с Россией или с любой другой страной. Так в беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин объяснил новый состав правительства.

Внутриполитическая ситуация

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил новый состав правительства страны. Свои посты сохранили генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимасу Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, стал экс-глава Минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. До этого он отвечал за борьбу с COVID-19.

Это технические перестановки, связанные с необходимостью укрупнения властных позиций для кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисида



Андрей Губин

политолог

«Вероятно, Кисида недоволен деятельностью правительства по некоторым направлениям либо надеется на улучшение показателей. Прежде всего, речь про экономические показатели, которые существенно упали в связи с пандемией коронавируса, в связи с нестабильной и ухудшающейся геополитической обстановкой и в связи со сломом бытовых и логистических цепочек. Все это сказывается на японской экономике, на настроениях и на доходах японских избирателей. Конечно, главная цель японского правительства будет заключаться именно в укреплении собственных позиций и повышении эффективности», — убежден Губин.

Россия и Япония

Политолог отметил, что с новым министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, кардинально связи с Кремлем не изменятся.

«Сегодня любые инициативы заблокированы. Затрудненности в расчетах. Япония — это недружественная страна, из-за этого значительное количество ограничений. Не думаю, что новый министр что-то изменит, но в любом случае нужно будет смотреть на конкретный результат его деятельности», — считает он.

При этом японцы пытаются балансировать и не разрушать контакты с Москвой полностью. Это можно заметить на примере Сахалинских проектов, заявил Андрей Губин.

Однако делать прогноз об успехах еще очень рано



Андрей Губин

политолог

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Ясукадзу Хамада. Экс-глава Минобороны Нобуо Киси стал советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Главой министерства экономической безопасности был назначен председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Должность министра цифровизации получил Таро Коно, занимавший пост главы министерства иностранных дел с 2017 по 2019 год.

Главой Минздрава стал Кацунобу Като, пост министра юстиции занял Ясухиро Ханаси, министром образования стал Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства было поручено возглавить Тэцуо Номуре.

10 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. О желании Кисиды обновить кабмин сообщалось еще прошлой осенью. Тогда он заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».

Император Японии Нарухито утвердил в среду новый состав правительства после перестановок, которые провел премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония прошла в императорском дворце в Токио, следует из опубликованного графика главы правительства.

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с Конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Во втором кабинете Кисиды свои посты сохранили глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива. На посту генерального секретаря кабинета министров остался Хирокадзу Мацуно.

На пост министра обороны назначен Ясукадзу Хамада, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2008-2009 годах. В правительство также вернулся ряд опытных политиков, в том числе экс-глава МИД и Минобороны Таро Коно, который возглавил министерство по вопросам цифровизации и политики в сфере ИКТ, а также теперь уже экс-глава Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, которая стала министром экономической безопасности.

Кроме того, экс-глава министерства здравоохранения, труда и благосостояния и бывший генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като вернул себе портфель главы Минздрава. Ясутоси Нисимура возглавил министерство экономики, торговли и промышленности, он также по совместительству занял должность ответственного за экономическое сотрудничество с Россией.

В общей сложности из 19 министров в кабинете девять впервые вошли в правительство.

Японцы заняли антироссийскую позицию в G7, а российская сторона не церемонясь назвала страну недружественной и прекратила переговоры по мирному договору. Трансформация отношений Москвы и Токио произойдет только после окончания украинского конфликта, заявил старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Скоро станет известно о новом составе кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды. Перестановки в правительстве планировались на начало сентября, но Кисида решил ускорить процесс, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма». Казаков считает, что кадровые перестановки в японских коридорах власти пока никак не повлияют на отношения Москвы и Токио.

«Отношения обнулились, и ситуация складывается для России негативным образом. Японцы заняли антироссийскую позицию в G7 по ситуации на Украине, а российская сторона, не церемонясь, приняла ряд серьезных решений, которые в Токио расценили, как выпады против страны. В частности, Россия признала Японию недружественной страной, прекратила переговоры по мирному договору, гуманитарные обмены по линии безвизовой политики. Линия поведения, вырабатываемая Японией, тоже не нацелена на восстановление отношений с Россией. Трансформация отношений возможна после окончания конфликта на Украине. Будем надеяться, что они восстановятся. Это выгодно России, потому что послевоенная Япония никогда не представляла для Москвы серьезной угрозы. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Япония еще больше будет сближаться с США. Будут формироваться более мощные военные союзы. В таком случае Россия и Япония окажутся по разные стороны баррикад. Тогда говорить о продолжении переговоров по мирному договору не придется», - сказал Казаков.

Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что обнуление отношений между Москвой и Токио не идет на пользу национальным интересам обеих стран. Япония, по словам Казакова, уже ощущает на себе последствия санкций против России и простому населению это не нравится. Новому кабинету министров придется решать эти вопросы.

«В отставке японского правительства нет ничего сверхординарного. Есть проблемы с определенными членами кабинета министров, которых нужно поменять по состоянию здоровья. Обычная практика японских политиков периодически обновлять правительство. Симпатии японцев остыли к руководству страны, о чем говорят и результаты опросов общественного мнения. Каждое обновление там приводит к росту рейтинга руководства страны. Видимо, решили поэтому и перезагрузить систему, чтобы подняться на выгодные позиции перед электоратом. Поэтому нынешний премьер Кисидо хочет немного встряхнуть японскую элиту, провести изменения, которые, на его взгляд, повысят качество кабинета министров. Это правильное решение», - считает Казаков.

В Японии, по словам Казакова, накопился целый пласт проблем, которые требуют оперативного решения. Перезагрузка в кабинете министров должна снизить градус негатива в обществе.

«Перед Японией и ее руководством стоят серьезные вызовы, связанные, с восстановлением экономики страны после коронавируса, повышением цен на энергоносители, товары, услуги, продукты, в том числе из-за плохих отношений с Россией и украинского фактора. Еще один важный фактор – безопасность, который вызван ситуацией с Тайванем. Все это накладывается друг на друга, поэтому обновление правительства необходимо для японской элиты и показа народу, что работа идет, цели ставятся и будут достигаться», - резюмировал Казаков.

Ранее сообщалось, что в Японии заявили о намерении сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1» на фоне решения России властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе со «Звездой» объяснил, почему правительство Японии ушло в отставку.

«В Японии очень сильный рост инфляции сейчас. Цены растут на мировых рынках, а Япония очень связана с ними. Япония - это экспортоориентированная страна. И во-вторых, инфляция связана с ростом цен на энергоносителей. Потому что Япония зависит на 100% от импорта энергоносителей: нефти, газа, угля», - рассказал Кистанов.

Во многом, по мнению эксперта, это связано с тем, что Запад наложил санкции на Российскую Федерацию. Согласно его словам, G7 по газу и нефти взял курс на снижение зависимости, а Япония является членом этой «семерки».

«Вот это все очень бьет и по потребителям. Цены растут на продовольствие, электричество, газ внутри страны. Кисида должен принимать срочны меры», - объяснил эксперт.

Как рассказывает Валерий Кистанов, премьер-министр Японии Фумио Кисида разрабатывает новый курс - «капитализм с человеческим лицом», но что это такое будет - пока неизвестно.

«Сейчас он будет создавать новый кабинет. Кабинет будет разрабатывать эту стратегию нового капитализма. Капитализм по-японски», - сказал Кистанов.