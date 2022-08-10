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«Новая вакцина нацелится на все коронавируса мира»

В начале пандемии казалось, что прививки помогут полностью остановить Covid-19, но новым штаммам все чаще удается обойти поствакцинальный иммунитет. Ученые рассчитывают решить эту проблему с помощью вакцины нового типа, которую вирус не сможет «переэволюционировать», пишет Wired.

Самый амбициозный путь - изобрести вакцину, нацеленную на все семейство коронавирусов, включая мербековирусы, провоцирующие MERS (ближневосточный респираторный синдром), эмбековирусы, ответственные за обычные простуды, и подрод сарбековирусов, породивший и ковид, и исходный вирус SARS (атипичная пневмония). Но есть и промежуточный вариант - вакцина, которая будет атаковать только сарбековирусы, то есть ковид и всех его родственников. Wired отмечает, что уже есть несколько кандидатов на успех - некоторые из них были протестированы на приматах или мышах, а один проходит небольшое клиническое испытание на людях. Над одной из вакцин работают в Калифорнийском технологическом институте - прививка, основанная на мозаичных наночастицах, уже защитила обезьян и мышей от нескольких штаммов сарбековируса.

«Сильный доллар вредит всем вокруг»

В 2022 году доллар вырос более чем на десять процентов к другим ведущим валютам и оказался почти на самом высоком уровне за 20 лет, пишет Джулия Горовиц в своем материале для CNN. Причина кроется в обеспокоенных инвесторах, которые поспешили закупиться долларом, безопасной валютой-убежищем в неспокойные времена.

Путешественники из США могут радоваться тому, что ночь в отеле Рима, которая когда-то стоила сто долларов, теперь обойдется им в 80 долларов, но сильный доллар вредит большинству транснациональных компаний и иностранных правительств. Около половины объема международной торговли ведется в долларах; укрепление американской валюты ведет к росту счетов для производителей и малых предприятий, которые полагаются на импортные товары. Правительства, которым необходимо погасить свои долги в долларах, также могут столкнуться с проблемами, особенно если их резервы закончатся. К примеру, нехватка долларов в Шри-Ланке способствовала худшему экономическому кризису в истории страны, что в конечном итоге вынудило ее президента уйти в отставку.

ФБР специально обыскало поместье Трампа без хозяина

Агенты ФБР намеренно выбрали время обыска в поместье Дональда Трампа так, чтобы не столкнуться с бывшим президентом США. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседники TMZ заявили, что спецслужба хотела избежать конфронтации между агентами и Трампом. Даже если бы обошлось без конфронтации, рейд проходил бы по такому протоколу: агентам пришлось бы схватить владельца жилья и надеть на него наручники, в которых Трамп оставался бы до конца обысков. Это создало бы «чрезвычайно неловкую ситуацию» для федералов и стало бы политической проблемой, отмечает TMZ.

Литовские вертолеты устроили слежку за российскими поездами

В последнее время литовские вертолеты сопровождают большинство российских поездов, следующих в Калининград из опасения за Сувалкский коридор, пишет The Wall Street Journal. В Литве опасаются, что этот коридор, протянувшийся на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе, может стать одной из целей РФ.

По данным WSJ, количество патрульных вылетов литовских пограничников выросло в четыре раза по сравнению с 2020 годом. В Литве опасаются, что поезда могут остановиться и с них начнут «что-то сгружать».

Британия готовится отключать свет зимой

Великобритания готовится к тому, чтобы провести несколько дней без света зимой, когда морозы могут совпасть с дефицитам газа, сообщает Bloomberg. Речь идет об организованных отключениях электричества на производствах и даже в домашних хозяйствах.