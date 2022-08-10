Китай продолжит прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но не обещает отказаться от использования силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры. Об этом говорится в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", опубликованной в среду Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярией Госсовета.

"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня", - говорится в документе, текст которого приводит агентство "Синьхуа".



"Мы готовы продолжить искренне работать и прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры", - сказано в белой книге. "Это направлено на вмешательство внешних сил и крайне малого числа сторонников "независимости Тайваня" и их сепаратистскую деятельность. Это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников", - указывается в публикации.

Также отмечается, что "применение силы было бы последним средством в ситуации, когда нет другого выбора".

Действия Тайваня

Как отмечается в белой книге, действия Демократической прогрессивной партии (правящая партия Тайваня) поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, подорвали перспективы и сократили пространство для мирного воссоединения.

"Действия Демократической прогрессивной партии, направленные на "независимость", привели к напряженности в отношениях между двумя сторонами Тайваньского пролива, поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, подорвали перспективы и сократили пространство для мирного воссоединения", - сказано в документе, текст которого приводит агентство "Синьхуа".



"Это препятствие, которое необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения", - подчеркивается в белой книге.

В документе указывается, что "внешние силы поощряли и стимулировали провокационные действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что усилило напряженность и конфронтацию в регионе Тайваньского пролива, подорвало мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Это не только противоречит основополагающим тенденциям времени мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, но и идет вразрез с ожиданиями международного сообщества, чаяниями и надеждами народов мира", - отмечается в публикации.

Вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию Пекина.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Согласно «Белой книге» по международному сотрудничеству, воссоединение материкового Китая с Тайванем не будет вредить интересам других стран.

В «Белой книге» изложена позиция страны относительно направлений международного взаимодействия в сфере развития.

«Воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одного из государств, в том числе их экономическим интересам на Тайване, а принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания... а также внесет больший вклад в построение «Сообщества единой судьбы человечества», достижение мира и развития во всем мире, и в прогресс человечества», — указано в документе.

По мнению авторов документа, после воссоединения Тайваня с остальным Китаем другие страны смогут продолжать взаимодействовать с островом в экономике и культурном сближении. При этом в «Белой книге» также указано, что Тайвань может воспользоваться широкой политической и экономической автономией.

Китай критически оценивает визиты членов правительства Литвы на Тайвань и считает, что тем самым они невольно посылают определенный сигнал сепаратистки настроенным политикам острова. Об этом в среду агентству BNS заявил поверенный в делах КНР в балтийской республике Цюй Байхуа.

"Литовские вице-министры посещают Тайвань, ведут речи о возможности подписания документов, содержащих намеки на независимость Тайваня, - приводятся в сообщении агентства его слова. - Это посылает неверный сигнал сепаратистским силам Тайваня".

Поверенный в делах подчеркнул, что литовские замминистры так или иначе являются официальными лицами.

"Они представляют кабинет министров Литвы, вашу страну", - отметил он.

В Вильнюсе рассуждают о том, что посещения Тайваня заместителями министров не является официальными визитами на правительственном уровне, а рабочими встречами. С воскресенья на Тайване находится делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. В 2022 году остров также посетили замминистра экономики и инноваций Йовита Нелюпшене и замминистра сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис.

Литовско-китайские отношения переживают кризис, спровоцированный открытием в ноябре 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против и согласный на представительство Тайбэя, отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. Правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенного в делах, а потом направило ноту об изменении статуса своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях фото многочисленных американских военных объектов в азиатско-тихоокеанском регионе, ответив таким образом на обвинения Вашингтона в «военном окружении» Тайваня.

@Base Nation/zlj517/Twitter

«США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению», когда сами делают это», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Отношения США и Китая обострились в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она прилетела на остров 2 августа, где встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, а на следующий день покинула Тайбэй.

Китайские власти дали понять Цай Инвэнь, что отвечать за последствия визита американского политика будет Тайвань. Пекин начал масштабные учения в нескольких акваториях у острова.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что членов Конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на Тайвань. По ее словам, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин повел себя «как испуганный хулиган», пишет Bloomberg.

«Я думаю, что он находится в уязвимом положении. Он ведет себя как испуганный хулиган», — сказала Пелоси.

Также в отдельном выступлении в программе MSNBC «Morning Joe» Пелоси заверила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня.

Прибытие Пелоси на Тайвань с визитом на прошлой неделе вызвало резкую реакцию Китая, который провел военные учения с целью контроля над островом.

США выгодно спровоцировать конфликтную ситуацию на Тайване, однако в долгосрочной перспективе американцы получат от этого только негативные последствия. Так считает военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Он поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру».

Американцам не нужен сильный Китай, отметил Коновалов. США пробовали создать в регионе альянс, однако он оказался неспособным сдержать Пекин.

«Ну создали американцы AUKUS, в который входят Великобритания, Австралия и США, как раз в противовес Китаю. И что это изменило? Ничего. Есть еще союзники Япония и Южная Корея. Но они ведут себя достаточно осторожно. Этими силами каким-то образом блокировать усиливающиеся возможности военные, экономические и географические, я имею в виду расширение Китаем зон своего влияния, невозможно. Они не могут этого остановить», — указал военный эксперт.

Для США остается единственный путь ослабления Китая — вовлечение его во внутренний военный конфликт.

«Для американцев выгодно спровоцировать ситуацию вокруг Тайваня. Так они обычно и действуют, это в их стиле: пойти на провокацию ради достижения близлежащих целей. Американцы вдолгую не играют, в отличие от китайцев. У них вот выборы на носу, и им нужно повысить рейтинги демократической партии и господина Байдена в частности», — высказался Коновалов.

Визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань американцам удалось обратить на себя внимание международного сообщества, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Если смотреть вдолгую, то у Китая есть перспективы использовать все это в своих целях как стране, которой в общем-то нанесли политическое оскорбление. Пекин имеет право действовать в ответ. Действовать продуманно, как это обычно и делают в Китае. А США сыграли небольшую игру, сорвали, как им кажется, куш. Но это пройдет, как только пройдут выборы, которые в любом случае демократы провалят», — резюмировал Коновалов.

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что США используют любой шанс для укрепления своего лидерства. Ежедневно они нарушают принципы международного права, отметил дипломат в интервью China Daily.

Денисов высказался об изменчивому подходу США к тайваньскому вопросу и обвинил Вашингтон в нарушении принципа суверенного равенства государств, «который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН».

«США в очередной раз продемонстрировали свою безнаказанность. Они делают это годами. Соединенные Штаты используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире», -— подчеркнул он.

Дипломат добавил, что подобный подход, когда миру следует игнорировать созданные Вашингтоном проблемы и кризисы, является бесперспективным. По его мнению, США стремятся подавить любое проявление самостоятельности.

«В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу. Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им», — отметил Денисов.

Посол заявил, что сотрудничество России и Китая мотивирует двигаться к «приоритету международного права над "правилами", придуманными США и их сателлитами».

«Обе страны вместе работают в Группе друзей в защиту Устава ООН», — заключил дипломат.

США не поддерживают движение Тайваня к независимости. Об этом в ходе пресс-конференции Пентагона в понедельник, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, передает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — сказал Каль.

Он указал на то, что Китай изменил свою политику в этом вопросе и пытается «проложить путь к новому статус-кво». Каль пояснил, что речь идет об активности в Тайваньском проливе.

«Тем самым, Пекин стремится создать новую норму», — добавил он.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, поскольку остров поставляет «от 70 до 90 процентов» полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.