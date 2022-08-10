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1 час назад

Глава МВД Германии извинилась за скандальные фотографии с Кличко

Lenta.ru

Глава Министерства иностранных дел Германии Нэнси Фезер извинилась за скандальные фотографии с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщило издание Die Welt, пишет РИА Новости.

Глава МВД Германии извинилась за скандальные фотографии с Кличко
Фото: ReutersReuters

На этих снимках видно, как Фезер вместе Кличко, а также с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем распивают шампанское на балконе дома в центре украинской столицы.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — заявила немецкий министр.

Однако она отметила, что фотография соответствует атмосфере, царящей в городе.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — рассказала Фезер.

9 августа, после публикации результатов исследования немецкого Института исследований занятости, стало известно, что к 2030 году главная экономика Европы, Германия, потеряет более 260 миллиардов евро (265 миллиардов долларов) из-за конфликта на Украине и высоких цен на энергоносители.

В мире,Нэнси Фезер,Виталий Кличко,
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