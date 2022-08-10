WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами

Литовские вертолеты стали сопровождать российские поезда, следующие в Калининградскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Как уточняется, погранслужба Литвы в четыре раза увеличила количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом. Такие меры были приняты из-за «опасений» за Сувалкский коридор.
«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — говорится в статье.
Автор отмечает, что НАТО обеспокоена будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают туристов, что негативно сказывается на предпринимательстве и инвестировании в Сувалках.
Так, мэр города Чеслав Ренкевич пожаловался, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, может понадобиться господдержка. В свою очередь, заммэра Сувалок Ева Сидорек заявила, что некоторые поляки думают, что в Сувалкском коридоре «уже идут бои».
Напомним, с 18 июня Литва запретила провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза. Это касалось стройматериалов, металла, дерева и прочего. Позднее Еврокомиссия заявила, что перевозки по железной дороге должны быть под контролем.