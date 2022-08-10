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39 минут назад

Саудовский дипломат умер во время конференции в Египте

Газета.Ruиещё 2

Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани умер во время арабо-африканской конференции в Египте, как только завершил выступление перед участниками саммита, сообщает портал tahiamasr.com.

Аль-Кахтани принимал принимал участие в обсуждении борьбы с контрафактной продукцией — перед тем, как потерять сознание, дипломат рассказал о том, как взаимодействуют Саудовская Аравия и Египет.

«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем» — сказал Аль-Кахтани, обращаясь к производителями контрафактной продукции.

Сразу после того аль-Кахтани потерял сознание и упал рядом с кафедрой, за которой выступал. К нему сразу подбежали врачи, в том числе супруга дипломата, Айша Аль-Джабри. Однако спасти дипломата не удалось.

Причина смерти аль-Кахтани не уточняется.

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