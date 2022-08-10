Детеныша пингвина выпустили на волю после реабилитации. Трогательные кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».
На записи видно, как на берегу девушка выпускает из рук пинвгиненка. Сначала он оглядывается на нее, а затем резво бежит в сторону моря.
«Малыш несколько раз обернулся на свою спасительницу, прежде чем отправиться в большое плавание», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что собака помешала проведению футбольного матча. Четвероногий питомец уснул посреди поля на глазах у спортсменов и их болельщиков.