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1 час назад

Детеныша пингвина выпустили на волю после реабилитации. Видео

Денис Фьючин

Детеныша пингвина выпустили на волю после реабилитации. Трогательные кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».

На записи видно, как на берегу девушка выпускает из рук пинвгиненка. Сначала он оглядывается на нее, а затем резво бежит в сторону моря.

«Малыш несколько раз обернулся на свою спасительницу, прежде чем отправиться в большое плавание», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что собака помешала проведению футбольного матча. Четвероногий питомец уснул посреди поля на глазах у спортсменов и их болельщиков.

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