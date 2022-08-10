Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

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На фоне растущих экономических проблем в стране и роста инфляции, премьер-министр Фумио Кисида запланировал провести перестановки в своем кабинете. Они будут направлены на дистанцирование от организации «Церковь объединения». В нее мог входить экс-премьер Синдзо Абэ, убийца которого считал, что он причастен к этому сообществу.

Напомним, Кисида заявлял о возможном обновлении состава правительства еще прошлой осенью. Тогда он заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».