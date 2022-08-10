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34 минуты назад

Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

ТАСС

Правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер Фумио Кисида на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения.

Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял, сообщила его канцелярия. Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров.

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Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для осуществления перестановок. Подавшие в отставку министры будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета. Свои посты в нем, как ожидается, сохранят, в частности, глава МИД Ёсимаса Хаяси и генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно. В то же время важными изменениями станут ожидаемый перевод министра обороны Нобуо Киси (младший брат убитого в результате покушения экс-премьера Синдзо Абэ) на должность советника премьера по вопросам безопасности и назначение на пост главы Минобороны Ясукадзу Хамады, который уже возглавлял это ведомство в 2008-2009 годах Хамада не слишком известен широкой публике, но считается одним из лучших в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) специалистов по вопросам обороны.

Кисида также осуществил изменения в руководстве ЛДП. Одним из главных таких изменений стал перевод министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды на влиятельный пост главы политического совета партии, который, как считают некоторые наблюдатели, по своей значимости равен трем министерским портфелям. Портфель министра экономики перейдет к Ясутоси Нисимуре. Нынешняя глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити, которая являлась одним из ближайших соратников убитого Абэ, переведена на должность министра экономической безопасности. Сохранение в кабмине политика, считающегося одним из самых жестких критиков Китая, по мнению ряда наблюдателей, должно компенсировать прокитайскую репутацию правительства, связанную, в частности, с Хаяси, известным своими связями в Пекине.

В последние три недели уровень поддержки населения у кабмина во главе с Кисидой упал примерно на 10 процентных пунктов. Повлекшие за собой снижение рейтинга проблемы связаны в первую очередь с внутренними вопросами, включая инфляцию и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". В связи с этим каких-либо изменений во внешней политике страны после перестановок не ожидается.

В мире,Нобуо Киси,Коити Хагиуда,Синдзо Абэ,ЛДПР,
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