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9 минут назад

WSJ: литовские вертолеты следят за поездами РФ из-за опасений за Сувалкский коридор

Газета.Ruиещё 6

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз написал в своей статье, что литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, которые направляются в Калининградскую область, из-за «опасений» за Сувалкский коридор.

WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили изданию в Министерстве внутренних дел Литвы, пограничники в четыре раза увеличили число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.

«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заявил журналист.

Он также указал, что НАТО обеспокоено будущим польско-литовского пограничного региона, расположенного между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно отражается на польских бизнесменах в Сувалках, а также отпугивает инвесторов.

«Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал (президенту Польши. — «Газета.Ru») Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка», — говорится в публикации.

В свою очередь, бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек заявила, что в других районах Польши считают, что в Сувалкском коридоре уже проходят бои.

Ранее член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов рассказал «Газете.Ru», что американцы называют Сувалкский коридор «ахиллесовой пятой» НАТО и местом, где Россия может начать войну с альянсом.

В мире,Сергей Белоусов,Анджей Дуда,НАТО,
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