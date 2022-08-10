В Словакии раскрыли последствия санкций против РФ

Санкции в отношении Москвы наносят ущерб таким странам, как Словакия, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьера этой центральноевропейской страны и лидера парламентской оппозиции Роберта Фицо.

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По его словам, ограничения против России со стороны западных стран не работают. Политик считает, что «Запад совершенно сошел с ума». Лучшим примером того, что санкции не оказывают никакого влияния, Фицо назвал остановку прокачки российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Ответственность за прекращение поставок этого энергоресурса в Словакию и другие страны Центральной Европы несет Киев, считает лидер парламентской оппозиции.

Отмечается, что таким образом Украина «реализовала свои угрозы, что нечто подобное может сделать». По словам Фицо, российские власти еще в июле заплатили за августовский транзит нефти по украинской территории, но Киев не принял платежи, ссылаясь на санкции Запада. Бывший премьер отметил, что это было сделано Украиной «с благословения Запада».