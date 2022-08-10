В Словакии раскрыли последствия санкций против РФ

Санкции в отношении Москвы наносят ущерб таким странам, как Словакия, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьера этой центральноевропейской страны и лидера парламентской оппозиции Роберта Фицо.
По его словам, ограничения против России со стороны западных стран не работают. Политик считает, что «Запад совершенно сошел с ума». Лучшим примером того, что санкции не оказывают никакого влияния, Фицо назвал остановку прокачки российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Ответственность за прекращение поставок этого энергоресурса в Словакию и другие страны Центральной Европы несет Киев, считает лидер парламентской оппозиции.
Отмечается, что таким образом Украина «реализовала свои угрозы, что нечто подобное может сделать». По словам Фицо, российские власти еще в июле заплатили за августовский транзит нефти по украинской территории, но Киев не принял платежи, ссылаясь на санкции Запада. Бывший премьер отметил, что это было сделано Украиной «с благословения Запада».
Напомним, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановила транзит нефти из России. Отмечается, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях ограничительных мер со стороны Евросоюза.