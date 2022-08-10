Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил во вторник журналистам источник в постпредстве РФ при всемирной организации.

"Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - отметил он.

"Подтверждаю, - написал он в своем Telegram-канале , комментируя соответствующую информацию, которую ранее сообщил источник во всемирной организации. - Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности".

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. Ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года ЗАЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии. В будущем планируется наладить ее поставки в Крым.