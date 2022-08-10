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20 минут назад

Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС

ТАССиещё 17

Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил во вторник журналистам источник в постпредстве РФ при всемирной организации.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Фото: AP Photo/John MinchilloAP Photo/John Minchillo

"Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - отметил он.

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Информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Подтверждаю, - написал он в своем Telegram-канале, комментируя соответствующую информацию, которую ранее сообщил источник во всемирной организации. - Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности".

Согласно информации корреспондента ТАСС, Россия запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. Ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года ЗАЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии. В будущем планируется наладить ее поставки в Крым.

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на 7 августа, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока. В результате обстрелов в Энергодаре погиб как минимум один человек. Все возникшие пожары были оперативно потушены.

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