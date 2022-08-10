Европа готовится к дефициту угля из-за ситуации с РФ

Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных в свете спецоперации РФ на Украине. Как ранее отмечали в Лондоне и Брюсселе, данные рестрикции имеют своей целью "нанести урон" экономике России.

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При этом самой Великобритании пришлось пойти на довольно серьезные меры, учитывая, что страна значительным образом зависела от поставок российского угля. Согласно статистике за 2021 год, 48% всего угля в стране приходилось на импорт, общий объем которого составлял 4,6 млн т. Из них 43% - это российский уголь.

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Кроме того, Россия входит в число крупнейших поставщиков угля для стран Евросоюза. По данным Минэнерго РФ, в 2021 году Россия поставила странам ЕС 48,7 млн т угля, или 21,8% общего объема экспорта этого сырья. В 2020 году этот показатель составлял 22%.

Конец переходного периода

Как заявил 5 августа на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, Брюссель ожидает, что все страны ЕС должны соблюдать запрет на импорт угля из РФ, несмотря на энергокризис. Он напомнил, что эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле, а 10 августа заканчивается переходный период, в течение которого закупки российского угля были разрешены, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение.

Недооцененная проблема

Несмотря на большую роль России в обеспечении Европы углеводородами, пятый пакет санкций против РФ страны ЕС согласовали без особых проблем. В апреле, когда принималось это решение, европейские лидеры не предполагали, что им будет грозить серьезный энергетический кризис. Но затем они столкнулись с последствиями своих прежних решений, когда "Газпром" вынужден был снизить прокачку газа по "Северному потоку" из-за сложностей с обслуживанием импортного оборудования, возникшим как раз из-за санкций Запада.

После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному отключению Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. В этих условиях вопросы о несоответствии использования угля целям "зеленой политики ЕС" отошли на второй план, и сейчас страны Евросоюза в исключительном порядке могут использовать любые виды топлива, включая уголь, для поддержания своего энергобаланса при сохранении санкций против России.

Впрочем, ни снизить цены, ни сократить потребление угля ЕС скорее всего не сможет: из-за перераспределения транспортных потоков логистика подорожает, а у грузов сменится только адресат - Россия направит экспорт в Азию, а Европа начнет закупки в Австралии и ЮАР. "Глобально и Европа найдет, чем заместить наш уголь, и Россия найдет, куда его поставлять", - уверен аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Россия подготовилась

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты и представители властей, время на подготовку к решению ЕС у России было и Москва действительно подготовилась. Уже сейчас российские экспортеры, пусть и предоставляют существенные скидки новым покупателям, используют повышение цен на уголь и получают значительную прибыль.

При этом критического сокращения экспорта, считает Калачев, ждать не стоит: "Компании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сразу ориентировались в поставках на Китай, на Юго-Восточную Азию", а не на Европу. А у крупнейших "Мечела" и "Распадской" доля поставок в ЕС колеблется в районе 10%.

Ситуация в регионах

Тем не менее зависящие от отрасли регионы просят центральные власти нивелировать возможные последствия эмбарго. Кемеровская область опасается сокращения поставок в западном направлении и предлагает установить понижающие коэффициенты на железнодорожные тарифы (0,895 - на энергетический уголь и 0,4 - на дальность). Власти Кузбасса полагают, что в итоге это позволит проложить новые маршруты для экспорта, ведь в европейской части России расположены многие порты.

Впрочем, в гаванях и так не боятся снижения грузооборота. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что выпадающие объемы способны заменить перенаправленные в регион грузы из Белоруссии, например, минеральных удобрений.